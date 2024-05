Départ de Mbappé : La star attendue rembarre le PSG ?

Thomas Bourseau

Le dénouement de la saison du PSG a eu lieu samedi soir à Lille dans le cadre de la finale de la Coupe de France face à l’OL. Place désormais au mercato et au recrutement d’un attaquant pour oublier Kylian Mbappé. Il y aurait de fortes chances que l’heureux élu ne soit pas Victor Osimhen.

C’est désormais officiellement terminée entre le PSG et Kylian Mbappé. Samedi soir à Lille pour la finale de la Coupe de France contre l’OL, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a signé sa dernière apparition sous le maillot du club de la capitale. C’est la capitale espagnole qu’il rejoindra cet été pour démarrer son histoire avec le Real Madrid après avoir fait un crochet en Allemagne du 14 juin jusqu’au 14 juillet éventuellement en cas de sacre pour l’Euro qu’il disputera avec l’équipe de France.

Le PSG s’est raté pour Osimhen, bis repetita ?

Pour le remplacer, le PSG chercherait à recruter un attaquant de pointe comme le journaliste Ben Jacobs l’a affirmé ces dernières heures. Le profil de Victor Osimhen serait particulièrement apprécié depuis des mois et le10sport.com vous confiait même en octobre 2023 qu’Osimhen était un des trois dossiers que le PSG n’est pas parvenu à boucler l’été dernier avec Bernardo Silva et Marcus Thuram. Bien qu’il soit en passe de quitter le Napoli à la prochaine intersaison, Osimhen pourrait toutefois échapper au PSG, une fois de plus, mais pour des raisons différentes.

«Il est vrai qu'il veut et préférerait aller en Premier League»