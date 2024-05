Mercato - OM : McCourt va faire le ménage à Marseille ?

Thomas Bourseau

Frank McCourt reprendrait les choses en main à l’OM en coulisses. Le propriétaire du club phocéen serait en passe de remercier Stéphane Tessier d’après le journaliste Mathieu Grégoire. Et Pablo Longoria frôlerait d’ailleurs la correctionnelle et semblerait continuer à l’Olympique de Marseille faute de remplaçant…

Un peu plus de quatre ans après le rachat de l’OM qui s’est déroulé à l’automne 2016, Frank McCourt faisait le ménage au sein en février 2021 avec le changement d’entraîneur et de président. Pablo Longoria, alors seulement directeur sportif, héritait du poste de Jacques-Henri Eyraud. Et depuis, plusieurs changements ont eu lieu en interne et notamment en septembre dernier après la réunion houleuse entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille et certains dirigeants de l’OM.

«Tessier va sauter»

Bien qu’il soit porté disparu à Marseille depuis août dernier, Frank McCourt ne semblerait pas être en passe de passer la main en venant le club. Pire, le propriétaire de l’OM entamerait un nettoyage de printemps selon Mathieu Grégoire. « Le clan McCourt n’a jamais apprécié Stéphane Tessier (…) Tessier va sauter ».

«Ce qui aurait pu arriver, c’est que Longoria saute aussi»