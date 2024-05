Transferts - PSG : Une folie annoncée pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé va prochainement quitter le PSG en fin de contrat, mettant ainsi un terme à sa belle aventure de sept saisons au sein du club de la capitale. Et l'entraîneur de l'OL, Pierre Sage, n'exclut pas une petite folie avec le capitaine de l'équipe de France en évoquant un potentiel retour de Mbappé au PSG dans les années à venir.

La nouvelle a été officialisée par Kylian Mbappé lui-même début mai, via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux : l'attaquant de 25 ans ne prolongera pas son contrat avec le PSG, et il s'apprête donc à partir libre dans quelques jours. La fin d'une belle histoire entre l'enfant de Bondy et son club de coeur, mais est-elle définitivement terminée ?

Mbappé : Un clash éclate au PSG, voilà pourquoi https://t.co/8IleHLEPTQ pic.twitter.com/gUN7inP7Dj — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Labrune espère un retour de Mbappé

Le 13 mai dernier lors des Trophées UNFP, Vincent Labrune avait demandé à Kylian Mbappé de revenir en Ligue 1 dans quelques années : « Ce que je retiens avant tout, c’est que Kylian est resté sept ans. Il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait rayonner la Ligue 1 et la France. Pour tous ces instants magiques, je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier ton club et ton président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont rendu ça possible. Je te souhaite de réaliser tes rêves et je nous souhaite à tous que tu reviennes après parce que l’histoire n’est pas finie. J’espère qu’on te reverra », avait lâche le patron de la LFP. Et il n'est pas le seul...

« Peut-être qu'il reviendra un jour au PSG »