PSG : Volte-face signé Mbappé, le Qatar avait offert un pont d'or !

Alexis Brunet

L'été 2024 sera marqué par le départ de Kylian Mbappé du PSG. Pourtant, cela aurait pu intervenir deux ans plus tôt. En effet, en 2022, le champion du monde était tout proche de quitter Paris. Nasser Al-Khelaïfi avait alors sorti l'artillerie lourde pour prolonger sa star, lui offrant notamment un nouveau contrat inédit.

Kylian Mbappé va disputer ce samedi 25 mai le dernier match de sa carrière avec le PSG. Presque deux ans plus tôt, jour pour jour, la situation était alors totalement différente. Le champion du monde arrivait en fin de contrat et il était alors tout proche de rejoindre le Real Madrid. Mais quelques minutes avant le dernier match de championnat de la saison face à Metz, l'attaquant avait alors annoncé sa prolongation jusqu'en 2025 (finalement 2024, car il n'a pas levé la dernière année qui était en option).

Une prolongation arrachée à prix d'or

Le Parc des princes était alors en fusion, soulagé de pouvoir compter sur son attaquant pendant encore un certain temps. Dans son édition du jour, L'Équipe revient d'ailleurs sur ce moment-là et plus particulièrement sur les efforts consentis par le PSG pour faire prolonger le Français. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de mettre Leonardo sur la touche, avec qui Mbappé était en froid et de confier le dossier à Antero Henrique qui avait oeuvré pour la venue de l'ancien joueur de l'AS Monaco en 2017. Un contrat inédit avait alors été présenté au Parisien, ainsi qu'un projet sportif sur mesure.

Mbappé seul leader, exit Neymar et Messi

Le projet sportif du PSG était simple. Il s'agissait de donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé en construisant une équipe bâtie autour de lui, grâce à un recrutement ambitieux. Cela avait donc conduit aux départs de Lionel Messi et de Neymar, afin de mettre le Français au centre du projet. Nasser Al-Khelaïfi avait alors, grâce à cela, réussi à convaincre l'attaquant.