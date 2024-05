Mbappé - Mercato : Le PSG n'a pas tenu sa promesse !

Pierrick Levallet

La fin de Kylian Mbappé au PSG ne se déroule pas vraiment comme le joueur aurait pu l'imaginer. Depuis quelques temps, l'international français entretient des relations plutôt froides avec la direction parisienne. Le capitaine de l'équipe de France reprocherait notamment à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas avoir tenu ses promesses de 2022.

Kylian Mbappé avait très certainement rêvé d’un fin plus heureuse au PSG. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge-et-Bleu va finalement partir avec un brin de colère en lui. Depuis quelques jours, rien ne va plus entre la star de 25 ans et Nasser Al-Khelaïfi. Un clash aurait même éclaté en interne avant la rencontre face à Toulouse, et le natif de Bondy n’a pas pris la peine de remercier le président du PSG dans sa vidéo pour annoncer son départ.

Le PSG avait promis une équipe de folie à Mbappé

D’après les informations d’ AS , le PSG avait promis une équipe de folie à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger en mai 2022. Mais malgré les tentatives des dirigeants parisiens, aucun des gros joueurs ciblés n’a débarqué dans les rangs des Rouge-et-Bleu . Depuis, Kylian Mbappé estime que le PSG n’a pas tenu ses promesses. Ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi seraient d’ailleurs froides depuis quelques temps pour cette raison précise.

Quel avenir pour Mbappé après le PSG ?

Cela aurait fini par provoquer le divorce entre Kylian Mbappé et le PSG. Le capitaine de l’équipe de France doit désormais annoncer sa prochaine destination. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le champion du monde 2018 avait le choix entre Manchester United, Liverpool et le Real Madrid. À suivre...