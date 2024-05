Transfert - PSG : Mbappé a scotché le patron

Alexis Brunet

Au fil des années, la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé s'est détériorée, donnant lieu parfois à certains moments de tension. Pourtant, au départ, l'idylle était totale entre les deux hommes. L'attaquant avait notamment impressionné le président du PSG par son dynamisme et sa vivacité d'esprit. NAK avait tout particulièrement été scotché par la conférence de présentation du champion du monde.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé va laisser derrière lui un épisode de sa vie long de sept ans. Face à l'OL, le champion du monde va disputer son dernier match avec le PSG et il espère bien pouvoir terminer son aventure parisienne en beauté, par une nouvelle victoire finale en Coupe de France.

Al-Khelaïfi et Mbappé ont eu des relations compliquées

Après la rencontre face à l'OL, il faudra notamment regarder les échanges entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes ont eu des relations compliquées, notamment ces derniers mois, avec en point d'orgue l'épisode de la vidéo d'adieu. L'attaquant du PSG avait alors oublié de nommer et remercier son président, alors qu'il l'avait fait pour de très nombreuses personnes.

Mbappé avait impressionné Al-Khelaïfi