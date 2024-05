Mbappé : Son retour est annoncé, quelle décision doit prendre le PSG ?

La rédaction

Le PSG va officiellement faire ses adieux à Kylian Mbappé ce samedi soir après la finale de la Coupe de France entre les Parisiens et l’OL à Lille. Le destin de Mbappé va enfin l’emmener au Real Madrid après un feuilleton de plusieurs années. Mais Pierre Sage, coach de l’Olympique Lyonnais, estime que l’attaquant français pourrait à l’avenir revenir au Paris Saint-Germain. Est-ce une bonne idée selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Une énorme page va se tourner cet été avec le départ de Kylian Mbappé. Sept années après son arrivée de l’AS Monaco, Mbappé a vu les grands noms du projet QSI quitter le club un par un. En effet, hormis Marquinhos qui survivra au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi s’en est allé en parallèle, puis Thiago Motta et Javier Pastore avant Thiago Silva et Edinson Cavani. Au fil du temps, Neymar est lui aussi parti ainsi que Marco Verratti. Cet été, ce sera le tour de Mbappé qui va signer au Real Madrid à moins d’un énorme séisme qui chamboulerait ainsi le monde du football.

Kylian Mbappé va tirer sa révérence au PSG, Pierre Sage n’y croit pas totalement

Ce samedi sera le jubilé de Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG. En effet, à 21h au stade Pierre Mauroy de Lille, le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe de France face à l’OL afin de récupérer un trophée qui lui échappe depuis 2021. Luis Enrique a fait savoir que Kylian Mbappé jouera cette rencontre et devrait même être titulaire avant de ne plus jamais arborer la tunique du PSG pendant sa carrière ? Du point de vue de Pierre Sage, l’histoire de Mbappé au Paris Saint-Germain pourrait ne pas se clore cet été.

Mercato - PSG : Avant le Real Madrid, Mbappé lâche un ultime message https://t.co/Sg3j0qnHqw pic.twitter.com/1eL6xqJVT4 — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

«Pour Mbappé, peut-être qu'il reviendra un jour au PSG»