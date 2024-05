Mbappé le «menace» au Real Madrid, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Rien n’a encore été officialisé, mais la saison prochaine, Kylian Mbappé devrait bel et bien être un joueur du Real Madrid. Pour Carlo Ancelotti, il va alors falloir faire des choix en attaque puisqu’Endrick va également débarquer. La concurrence va donc être rude à Madrid, pour autant, le Brésilien ne considère par Mbappé comme une menace.

En juillet prochain, Endrick fêtera ses 18 ans et il pourra enfin rejoindre le Real Madrid. Prêté à Palmeiras en attendant sa majorité, le Brésilien va poser ses valises dans la capitale espagnole. Il débarquera ainsi en même temps qu’un certain Kylian Mbappé. Et alors que les deux joueurs vont se concurrencer au Real Madrid, Endrick ne le voit pas de la même manière.



« Aucun joueur n’est une menace pour un autre »

Interrogé par AS , Endrick a été interrogé sur la potentielle menace que représenterait l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le crack brésilien a alors expliqué : « Dans un groupe qui gagne, aucun joueur n’est une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit chercher les meilleurs à toutes les positions, toujours ».

« Me faire atteindre un plus grand niveau »