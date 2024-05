PSG : L’ultimatum qui va tout changer pour le mercato ?

Thomas Bourseau

Le PSG a recruté un attaquant axial de métier avec Gonçalo Ramos l’été dernier sous la supervision de son agent Jorge Mendes avec qui le conseiller football Luis Campos travaille beaucoup au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’agent portugais aurait lancé un ultimatum aux Parisiens.

le10sport.com vous le dévoilait dès le 1er avril dernier. Le PSG a déjà écrit les grandes lignes de son recrutement estival pour lancer la nouvelle ère sportive sans le meilleur buteur de son histoire : Kylian Mbappé. Le plan est clair : un attaquant latéral, un milieu de terrain et un défenseur central droit.

Jorge Mendes met un coup de pression au PSG pour Gonçalo Ramos

Néanmoins, il semble que le PSG rêve plus grand et chercherait également à mettre la main sur un attaquant axial. Une démarche qui ne serait pas du tout appréciée par Jorge Mendes. Depuis plusieurs années, le puissant agent portugais travaille avec la direction du PSG et plus particulièrement avec le conseiller football Luis Campos afin de définir les contours de l’effectif du Paris Saint-Germain. Cela a notamment été le cas l’été dernier avec l’arrivée de Gonçalo Ramos.

Pas de coup de main en cas de recrutement d’un attaquant de pointe