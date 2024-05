Habib Beye : La décision de l'OM est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme l’une des options plausibles pour venir entraîner l’OM la saison prochaine, Habib Beye ne devrait finalement pas être le profil retenu à en croire les révélations de Daniel Riolo. Les attentes seront très fortes autour du futur coach marseillais, et malgré son passif avec le club phocéen, Beye ne semble pas faire l’unanimité. Explications.

Comme prévu, Jean-Louis Gasset ne poursuivra pas sa mission à l’OM au-delà de cette saison, et la direction du club phocéen est déjà en quête de son futur entraîneur. De nombreux noms reviennent avec insistance (Sergio Conceição, Paulo Fonseca, Matias Almeyda…), mais l’option Habib Beye semble avoir pris un sérieux coup de froid. Malgré son statut d’ancien joueur majeur de l’OM et sa réussite sur le banc du Red Star, le profil de l’ex-international sénégalais semble encore trop léger pour la fonction.

Il réclame un mercato de folie à l’OM ! https://t.co/4vo9k4j7nP pic.twitter.com/R2ZdQbnjKT — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Les révélations de Riolo sur Beye

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a fait de nouvelles révélations sur ce dossier Habib Beye candidat au poste d’entraîneur de l’OM : « Tout le monde sait qu’en ce moment, la préoccupation première c’est le choix de l’entraîneur. La liste, on la connait. Mais plus que de l’information, je voulais vous faire participer à une réflexion que j’ai pu avoir avec certaines personnes à Marseille autour du nom de l’entraîneur et de ce que doit être l’OM. Moi j’avais défendu le pourquoi pas Habib Beye, je trouvais que mes arguments étaient bons et je continue de le pensais, mais j’avais envie d’entendre pourquoi cette piste était écartée d’office », lâche l’éditorialiste.

« Trop tôt pour Beye à l’OM »