Mercato - OL : Lacazette lâche une réponse sur son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OL, Alexandre Lacazette pourrait claquer la porte du Groupama Stadium dès cet été. Alors qu'il pourrait jouer son tout dernier match avec les Gones ce samedi soir (finale de la Coupe de France contre le PSG), le capitaine et numéro 10 de Pierre Sage a fait passer un message sur son avenir.

Parti à Arsenal lors de l'été 2017 - et ce, pour une somme proche de 53M€ - Alexandre Lacazette a fait son retour à l'OL il y a près de deux ans. En effet, le buteur de 32 ans s'est engagé avec les Gones jusqu'au 30 juin 2025. Toutefois, Alexandre Lacazette pourrait plier bagages avant la fin de son bail.

Lacazette entretient le mystère sur son avenir

Alors qu'il lui reste encore une année de contrat avec l'OL, Alexandre Lacazette pourrait changer de club dès cet été. Ainsi, la star des Gones pourrait jouer son tout dernier match sous les couleurs lyonnaises ce samedi soir. L'OL affrontant le PSG en finale de la Coupe de France au stade Pierre Mauroy de Lille. Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi après-midi, Alexandre Lacazette a maintenu le suspense quant à son avenir.

«Je suis concentré sur cette finale»