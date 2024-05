Mbappé : Premières tensions avec le Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Premières crispations entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ? A en croire la presse espagnole, le joueur de 25 ans souhaiterait, à tout prix, disputer les prochains Jeux Olympiques, qui se disputeront à Paris. La sortie du Bondynois pourrait être interprétée comme un moyen de faire pression sur le club merengue, qui a d'ores et déjà fait connaître sa position à la FFF.

Le Real Madrid n'a pas attendu l'annonce du départ de Kylian Mbappé pour faire parvenir une lettre à la FFF. Dans celle-ci, le club espagnol annonce qu'il ne libérerait aucun internationaux pour les Jeux Olympiques de Paris. Autrement dit, Mbappé n'est pas autorisé à participer la compétition. Le joueur de 25 ans est plutôt attendu aux Etats-Unis pour disputer la tournée estivale du Real Madrid. Mais selon les informations de la presse espagnole, le clan Mbappé continuerait de négocier avec la direction. Ce n'est pas pour rien que la star du PSG en a remis une couche jeudi dernier.

Mbappé en remet une couche

« J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un événement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Après, comme je l’ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision je serai content. Mais les Jeux olympiques, c'est spécial, surtout à Paris. Quand je saurai, j'en parlerai. Mais moi je n'en sais rien. Cela ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est bien finir la saison. Quand on aura un message à me faire passer je serai là pour le recevoir » a confié le joueur.

Mbappé compte sur Emmanuel Macron ?

Dans ce dossier, Mbappé peut compter sur le soutien d'Emmanuel Macron, qui a profité de la présence de Florentino Perez à Paris ces derniers jours pour évoquer ce sujet. Pour l'heure, le club espagnol n'a pas fait évoluer sa position. Son grand retour à Paris est déjà compromis.