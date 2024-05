Mbappé : Ça fait bien rire le Real Madrid

Thibault Morlain

Ce mardi, un déjeuner s’est tenu à l’Elysée et aux côtés d’Emmanuel Macron, il y avait notamment un certain Florentino Pérez. La présence du président du Real Madrid a fait énormément réagir et bien évidemment, le cas de Kylian Mbappé et de sa participation aux JO est immédiatement venu à l’esprit.

Rien n’est encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait prochainement s’engager avec le Real Madrid. C’est donc la Casa Blanca qui aura le dernier mot concernant la participation ou non du Français aux Jeux Olympiques. Et la dernière tendance était à ce que le Real Madrid retienne Mbappé. Une position qu’on aimerait voir changer dans l’Hexagone. A commencer par Emmanuel Macron…



Macron veut voir Mbappé aux JO

Président de la République, Emmanuel Macron s’était déjà investi dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG en 2022. Et voilà qu’il remet ça maintenant pour la participation de la star française aux prochains Jeux Olympiques. Ainsi, dernièrement, Macron s’est exprimé à plusieurs reprises afin de mettre la pression au Real Madrid afin de libérer Mbappé.

Le sourire de Florentino Pérez