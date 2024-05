Mbappé : Le Real Madrid fait durer le suspense !

Thomas Bourseau

Le PSG fera définitivement ses adieux à Kylian Mbappé samedi soir dans le cadre de la finale de la Coupe de France à Lille contre l’OL. Après quoi, la vie de Mbappé basculera au Real Madrid bien qu’aucune communication officielle n’ait été effectuée. Le flou autour de sa présentation est toujours perpétuel à ce jour.

Kylian Mbappé a seulement publiquement fait part de son départ du PSG à l’intersaison et ce, par le biais de son statut d’agent libre. Pour ce qui est de son prochain challenge, officiellement, rien n’est acté. Néanmoins, l’histoire est tout autre de manière officieuse.

«Après la finale de la Ligue des champions, il sera annoncé qu'il rejoindra le Real Madrid»

Car en effet, Kylian Mbappé serait déjà d’accord avec le Real Madrid et aurait en outre bien avancé dans sa recherche de domicile à Madrid d’après le journaliste José Alvarez qui confiait à El Chiringuito que le capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du PSG cherchait une maison proche d’un domaine de golf. Le Real Madrid est encore en lice pour remporter sa 15ème Ligue des champions pour laquelle le Borussia Dortmund en est l’unique obstacle à Wembley le 1er juin prochain pour la finale. Journaliste pour la Cadena SER, Anton Meana a profité de son passage sur l’émission El Bar 90 afin d’affirmer que le Real Madrid ne fera aucune communication officielle avant que ce grand rendez-vous soit passé. « Il semble évident qu'après la finale de la Ligue des champions, il sera annoncé qu'il rejoindra le Real Madrid ».

«Les dates ne concordent pas»