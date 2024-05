Mercato - Real Madrid : Un transfert sur le point de capoter ?

La rédaction

L’heure est à la joie du côté du Real Madrid. Champions d’Espagne et qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, les pensionnaires de Santiago Bernabéu vivent une saison exceptionnelle. Alors que de nombreux jeunes joueurs ont rejoint la Casa Blanca ces dernières années et peuvent désormais prétendre à des places de titulaires, des éléments comme Luka Modric et Toni Kroos semblent proches d’un départ. C’est également le cas de Nacho, qui pourrait se diriger vers la MLS. Mais un détail bloque l’opération…

Vainqueur d’Alavés mardi, le Real Madrid se rapproche de sa finale de Ligue des Champions. Le 1er juin, les hommes de Carlo Ancelotti tenteront de décrocher le 15ème trophée de l’histoire du club dans la compétition. Dans l’effectif du coach italien, beaucoup ont déjà remporté ce titre avec la Casa Blanca , certains à de multiples reprises. C’est notamment le cas de Nacho, qui a soulevé cinq fois le coupe aux grandes oreilles avec les pensionnaires du Santiago Bernabéu. Alors que son contrat expire à l’issue de la saison, de nombreux bruits de couloirs affirment que l’Espagnol pourrait quitter son club de toujours pour rallier les États-Unis et la MLS. Cependant, le joueur de 34 ans se montrerait trop exigeant au niveau financier.

Le Real Madrid perd 6M€ à cause d’un énorme flop ! https://t.co/NiYUnxXmhz pic.twitter.com/URhHuk1slx — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Nacho veut toucher le même salaire qu’à Madrid

Si départ il y avait, cela ne serait pas à n’importe quel prix. D’après Relevo , Nacho ne souhaiterait pas faire un effort économique pour rejoindre une écurie de l’autre côté de l’Atlantique. Problème, il existe en MLS un plafond salarial pour les équipes du championnat, s’élevant à un peu moins de 4,8 M€. Bien en dessous des 8,4M€ que touche annuellement le défenseur central.

La règle du joueur désigné, une solution ?

Pour pouvoir être rémunéré à hauteur de ce qu’il touche au Real Madrid, Nacho pourrait profiter de la « règle du joueur désigné », également surnommée « règle Beckahm », qui permet aux clubs de MLS de briser ce plafond salarial. Pour trois joueurs de son effectif, chaque équipe peut dépasser ce plafond. Il faudra donc trouver une écurie prête à faire sauter la banque pour le joueur formé au Real Madrid.