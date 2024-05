Mbappé arrive, le Real Madrid annonce son Ballon d’or !

Thomas Bourseau

La fan base du Real Madrid va enfin pouvoir exulter cet été avec l’arrivée de Kylian Mbappé qui a été avortée à plusieurs reprises par le passé. Toujours en course pour le Ballon d’or comme en 2023, Mbappé ne devrait pas rafler le Graal cette année d’après Eder Militao. Du point de vue du défenseur du Real Madrid, c’est son compatriote et coéquipier brésilien Vinicius Jr qui sera sacré.

Kylian Mbappé a disputé son dernier match en tant que joueur du PSG au Parc des princes dimanche dernier en y inscrivant son 256ème but en faveur du club de la capitale pendant la défaite concédée à domicile face au Toulouse FC (2-1). Célébré par la Collectif Ultras Paris ou CUP avec un tifo à son effigie, Mbappé avait annoncé son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison deux jours plus tôt par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Mbappé quitte le PSG et a fait son annonce

Dans son message d’adieu en question sous le format d’une vidéo de quatre minutes, Kylian Mbappé tenait notamment le discours suivant. « J’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde, qui m’a permis d’arriver ici, de connaître ma première grande expérience dans un club avec beaucoup de pression ». Et après ? Place au Real Madrid, le club de ses rêves ? C’est du moins la direction que prend le feuilleton Mbappé. Le journaliste Fabrizio Romano a même fait part d’une annonce du Real Madrid courant juin, après la finale de la Ligue des champions.

Mbappé - PSG : Luis Enrique prend une grande décision https://t.co/sEJH0XC4TJ pic.twitter.com/SoPJI3VQkx — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

«Le Ballon d’or ? Vinicius, Vinicius»