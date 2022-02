Formule 1

Formule 1 : L’énorme annonce de Verstappen et Vettel pour le Grand Prix de Russie !

Publié le 24 février 2022 à 15h35 par T.M.

Avec le contexte actuel autour de la Russie, Sebastien Vettel et Max Verstappen ont appelé au boycott du Grand Prix qui doit se dérouler à Sotchi fin septembre.

Alors que la Russie a décidé d’envahir l’Ukraine, cela pourrait avoir certaines répercussions d’un point de vue sportif. Ainsi, la finale de la Ligue des Champions qui doit se dérouler à Saint-Pétersbourg devrait être délocalisée. De même, des questions se posent concernant le Grand Prix de Formule 1 qui se tiendra à Sotchi fin septembre. Un sujet qui était d’ailleurs au coeur des discussions dans les paddocks ce jeudi.

« Je n'irai pas »