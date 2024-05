Mbappé : Le PSG a évité un «drame»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la Ligue 1 a rendu son verdict, Edouard Cissé a fait le bilan de cette saison. L'ancien joueur du PSG s'est attardé sur celle de son ancien club. Selon lui, la sortie de Kylian Mbappé lors de la rencontre face à l'AS Monaco est l'une des images marquants de cet exercice.

Le championnat de France a baissé le rideau ce dimanche soir. Une compétition remportée par le PSG, qui a connu une saison mouvementée. Ces dernières semaines, la gestion du cas Kylian Mbappé par Luis Enrique a fait les gros titres. D'ailleurs, au moment de faire le bilan de cette saison, Edouard Cissé a évoqué la sortie prématurée de l'international tricolore face à l'AS Monaco le 1er mars dernier.

« Il n’y a pas si longtemps, ça aurait pu être un vrai drame »

« Pour être un peu piquant, je vais parler de la sortie à la mi-temps de Kylian Mbappé à Monaco, lorsqu’il ne revient pas sur le banc, mais va directement en tribunes. Il n’y a pas si longtemps, ça aurait pu être un vrai drame qui aurait pu coûter la fin de saison au PSG. Mais cette fois, ça a été très bien géré en interne, et il faut reconnaître le mérite de Kylian de se replonger dans le championnat et celui de Luis Enrique qui a été honnête avec son joueur » a confié l'ancien joueur du PSG, mais aussi de l'AS Monaco.

Luis Enrique a transformé cette équipe