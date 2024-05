Après le PSG, Mbappé est déjà mis au défi !

Benjamin Labrousse

L’heure tourne, et Kylian Mbappé lui, sera très prochainement un joueur du Real Madrid. Tout au long de la saison, Luis Enrique a affirmé que le PSG devait s’habituer à jouer sans son numéro 7, et avait également affirmé que son équipe serait plus forte la saison prochaine. Pour Édouard Cissé, le Bondynois devra apprendre à moins demander le ballon dans son futur club. Explications.

« Tôt ou tard, cela va arriver et il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. Quand je considère opportun qu'il joue, il jouera, quand ce ne sera pas le cas, il ne jouera pas, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs » . En deuxième partie de saison, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a marqué les esprits en décidant à plusieurs reprises de se priver de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un doute avec Mbappé https://t.co/nDmfbxW81H pic.twitter.com/9EJPjgnOyH — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Le PSG a été meilleur sans Mbappé ?

Que ce soit par des changements prématurés pour le numéro 7, où bien par des soirées où il a été laissé sur le banc, Kylian Mbappé n’avait jamais connu une telle gestion au cours de sa carrière. Pour certains, le PSG a même effectué ses meilleures prestations collectives lors des rencontres où le Bondynois ne jouait pas. Un élément qu’Édouard Cissé a tenté d’analyser. Pour l’ancien milieu de terrain, Mbappé doit comprendre qu’il n’a pas besoin de toujours recevoir le ballon afin de briller.

« C’est sa prochaine étape »