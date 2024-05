Mercato - PSG : Mbappé s’en va, un coach de Ligue 1 savoure

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a fait ses adieux à la Ligue 1 ce dimanche à Metz après y avoir brillé pendant huit saisons, une en tant que joueur de l’AS Monaco et sept au Paris Saint-Germain. Destination le Real Madrid pour l’attaquant star du PSG. De quoi faire le bonheur d’Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois. Explications.

Il ne reste plus qu’un match à disputer pour Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG, à savoir la finale de la Coupe de France qui se déroulera le 25 mai prochain à Lille contre l’OL. Entre la Ligue 1 et Kylian Mbappé, c’est terminé. Du moins pour le moment. Le transfert libre du meilleur buteur de l’histoire du PSG vers le Real Madrid est officieusement bouclé. Et ce n’est pas pour déplaire à la concurrence à Brest.

«On se dit qu’on aura un joueur en moins capable de nous marquer des buts et de faire des différences»

Élu entraîneur de la saison par ses pairs lors des Trophées UNFP, Éric Roy n’a pas caché au Parisien que l’absence de Kylian Mbappé lui évitera des cauchemars à l’avenir. « Je n’ai pas vécu que des bons moments. Il a souvent été un joueur qui nous a privés de bons contenus sans avoir de résultats au bout parce qu’il a marqué à la dernière minute cette saison. Il avait déjà marqué l’an passé (dans les ultimes minutes) lors du match que l’on avait perdu à Francis-Le Blé (1-2, le 11 mars 2023), donc c’est vrai que pour nous, le voir partir ce n’est pas un soulagement mais on se dit qu’on aura un joueur en moins capable de nous marquer des buts et de faire des différences ».

Mercato - PSG : Un transfert à 40M€ pour oublier Mbappé ? https://t.co/iO0afDFXT4 pic.twitter.com/kPmsGDnxIb — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Kylian Mbappé va marcher sur la Liga selon Éric Roy