Formule 1

Formule 1 : Un retour en Formule 1 ? La réponse de Romain Grosjean !

Publié le 23 février 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que Romain Grosjean a arrêté la Formule 1 suite à son gros accident, le pilote français a été interrogé sur un possible retour face aux rumeurs de la nouvelle écurie de Michael Andretti.

La dernière image de Romain Grosjean sur un circuit de Formule 1 restera celle où on le voit sortir des flammes suite à son terrible accident à Bahreïn. Depuis, le Français n’a plus piloté de F1, s’étant plutôt tourné vers l’Indycar. Mais la porte d’un retour est-elle pour autant fermée pour Grosjean ? Membre de l’écurie de Michael Andretti en Indycar, l’ancien pilote Haas pourrait alors être une option pour celui qui rêve de débarquer en Formule 1 à partir de 2024.

« Je pense que la Formule 1 est derrière moi pour le moment »