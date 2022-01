Formule 1

Formule 1 : Un test chez Mercedes ? Romain Grosjean interpelle Toto Wolff !

Publié le 18 janvier 2022 à 16h35 par A.M.

Toujours dans l'attente de monter dans le baquet de la Mercedes, Romain Grosjean a confirmé que Toto Wolff lui a assuré que son test était toujours d'actualité.

Un peu plus d'un an après la fin de sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean s'épanouit pleinement aux Etats-Unis en IndyCar. Cependant, il n'en oublie pas pour autant la F1 et une promesse de Toto Wolff. En effet, après le terrible accident du pilote Haas à Sakhir en 2020, le patron de l'écurie Mercedes s'était engagé à lui offrir la possibilité de piloter la W10 de 2019 lors d'une journée de test afin de conclure dignement la carrière de Romain Grosjean en Formule 1 qui s'est arrêté brusquement. Néanmoins, le Français attend toujours son heure, mais il assure qu'il a contacté Toto Wolff qui lui a confirmé qu'il aurait bien une journée de test au volant d'une Mercedes.

«Mercedes est assurément impatiente de me faire rouler»