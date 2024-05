Le PSG annonce une bonne nouvelle !

Jean de Teyssière

Le calvaire recommence pour Lucas Hernandez. Lors du premier match face à l'Australie durant la Coupe du monde 2022, Lucas Hernandez a subi une rupture du ligament croisé du genou droit. A peine remis, il a signé au PSG et était pour le moment épargné par les blessures. Mais à un peu plus d'un mois de l'Euro, il s'est refait cette blessure au pire des moments et a été opéré avec succès ce samedi.

Le PSG et l'équipe de France ont de quoi s'inquiéter. Très fiable cette saison, Lucas Hernandez s'est à nouveau blessé au genou lors de la rencontre face au Borussia Dortmund (0-1), en demi-finale de la Ligue des Champions.

Lucas Hernandez victime d'une rupture du ligament croisé

Lors de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG mercredi dernier en demi-finale de la Ligue des Champions, Lucas Hernandez a subi une grave blessure. Sur l'unique but du match, marqué par Niclas Fullkrug, le défenseur international français est victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Un an et demi après cette même blessure au genou droit, le calvaire recommence pour l'ancien Bavarois.

Communiqué médical 📌Lucas Hernández a été opéré ce jour avec succès en Autriche par le professeur Cristian Fink.Le joueur va désormais débuter un protocole de réhabilitation. Un nouveau point sera fait ultérieurement.@Aspetar pic.twitter.com/kSgW1rXzsb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 4, 2024

«Lucas Hernández a été opéré ce jour avec succès»