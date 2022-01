Formule 1

Formule 1 : Alain Prost jette un gros froid sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 18 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Alors qu'il a décidé de quitter son poste de directeur non-exécutif d'Alpine, Alain Prost est toutefois très impatient à l'idée de suivre la prochaine saison, peut-être sans Lewis Hamilton.

A deux mois de la reprise de la saison, plusieurs changements importants ont lieu. Notamment chez Alpine. Marcin Budkowksi a été démis de ses fonctions et dans la foulée, Alain Prost a quitté son poste de directeur non-exécutif de l'écurie française. Un rôle similaire à celui qu'occupait son ami Niki Lauda chez Mercedes. C'est d'ailleurs au sein de l'écurie allemande que pourrait se produire l'autre grand changement en vue de la saison prochaine puisque l'avenir de Lewis Hamilton reste en suspens depuis la perte du titre de Champion du monde dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. « C’est du 50-50 », reconnaissait d'ailleurs récemment Alain Prost.

«Hamilton présent sur la grille en 2022 ? Je ne suis pas certain»