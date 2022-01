Formule 1

Formule 1 : Prost prend position pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 10 janvier 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Lewis Hamilton, Alain Prost s’est prononcé sur le cas du Britannique.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes, Lewis Hamilton pourrait toutefois ne pas respecter son engagement. En effet, suite à la défaite du Britannique face à Max Verstappen, l’avenir du septuple champion du monde a été vivement remis en question. Depuis plusieurs semaines, une possible retraite de Lewis Hamilton fait vivement et pour le moment, le flou persiste sur les réelles intentions de l’Anglais concernant ses intentions.

« C’est du 50-50 »