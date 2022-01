Formule 1

Formule 1 : Mercedes et Red Bull reçoivent un avertissement pour 2022 !

Publié le 9 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

Avec le nouveau règlement qui entrera en vigueur pour la saison 2022, il sera plus compliqué pour une écurie d'asseoir sa domination. De son côté, Zak Brown, directeur de McLaren, voit le championnat être très serré entre plusieurs pilotes.

Même si elle a été très palpitante grâce à la grande rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, la saison 2021 de Formule 1 a globalement été dominée par Red Bull et Mercedes. En revanche, l’année 2022 devrait être plus équilibrée. Un nouveau règlement technique visant à plafonner le budget des équipes entrera en vigueur. De ce fait, les écuries ne pourront pas creuser de grands écarts entre elles concernant leurs monoplaces. Par conséquent, le directeur de McLaren ne voit aucune équipe dominer le championnat en 2022.

« Mes attentes sont qu’on parvienne avec trois ou quatre voitures en mesure de l’emporter et de jouer le titre »