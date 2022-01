Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Räikkönen sur son avenir !

À 42 ans, Kimi Räikkönen a de nouveau quitté le monde de la Formule 1. Mais le Finlandais ne semble pas près de revenir.

Du haut de ses 42 ans, Kimi Räikkönen a disputé son dernier Grand Prix de sa carrière en Formule 1 le 12 décembre dernier à Abu Dhabi. Le Finlandais a pris sa retraite après une dernière saison en demi-teinte au volant de son Alfa Romeo, classé seizième au classement général à l’issue de l’année 2021. Désormais, le champion du monde en 2007 avec Ferrari a plusieurs options pour son avenir, mais il ne devrait certainement pas revenir dans le paddock.

« Je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock »