Formule 1

Formule 1 : Les confidences d'Alpine sur le duo Alonso-Ocon !

Publié le 9 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Pour Alpine, le duo formé par Esteban Ocon et Fernando Alonso a pris du temps pour prendre ses marques. L'écurie française a tout de même fait part de sa satisfaction sur les résultats de ses deux pilotes en 2021.

Alpine a réalisé une saison satisfaisante en 2021. L'écurie française a terminé cinquième du championnat des constructeurs et a pu compter sur quelques coups d'éclats de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon sur la deuxième partie de la saison. Le Français a en effet remporté le premier Grand Prix de sa carrière au mois d'août dernier en Hongrie, et l'Espagnol a signé un joli podium au Qatar en novembre. Pour le PDG d'Alpine Laurent Rossi, l'adaptation de son duo a été primordiale pour le succès de l'écurie.

« Il nous a fallu quatre ou cinq mois pour que le duo fonctionne »