Formule 1

Formule 1 : Ferrari, McLaren, Renault... Le constat de Fernando Alonso sur la concurrence !

Publié le 7 janvier 2022 à 18h35 par P.L.

Âgé de 40 ans, Fernando Alonso a connu plusieurs écuries au cours de sa carrière en Formule 1. Le pilote espagnol s'est donc adonné à une petite comparaison entre certaines des équipes où il a évolué.

En 2021, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 après une absence de deux ans pour se consacrer à l’IndyCar, au WEC et au Dakar. Le pilote espagnol s’était engagé avec Alpine et a donc fait équipe avec Esteban Ocon au sein de l’écurie française. Le pilote de 40 ans a pu faire part de sa grande expérience de la discipline pour aider son équipe à progresser, lui qui a déjà concouru pour McLaren et Ferrari plus tôt dans sa carrière. Fernando Alonso s’est donc adonné à une petite comparaison entre les philosophies des écuries par où il est passé.

« Chacune d’entre elles est juste un peu différente. Mais tout le monde trouve ses limites et arrive au même objectif »