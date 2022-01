Formule 1

Formule 1 : Le constat de Sergio Pérez après sa première saison chez Red Bull

Publié le 7 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

Malgré la victoire de son coéquipier Max Verstappen au championnat du monde, Sergio Pérez aurait aimé faire mieux sur le plan personnel pour sa première année chez Red Bull.

Difficile de s'adapter rapidement à une nouvelle écurie. En 2021, Sergio Pérez s'est confronté à un énorme changement en passant de Racing Point à Red Bull, une écurie à la lutte pour le titre. Après une année en dents de scie, le Mexicain a terminé la saison à la 4e place du classement général avec 190 points, bien loin des 395,5 unités de son coéquipier Max Verstappen. Sergio Pérez est alors revenu sur ses débuts compliqués avec Red Bull.

« L'adaptation a été lente »