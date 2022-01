Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly reçoit un énorme avertissement de son coéquipier d'AlphaTauri !

Publié le 7 janvier 2022 à 15h35 par La rédaction

Pour sa première saison en Formule 1, Yuki Tsunoda est resté dans l'ombre de Pierre Gasly chez AlphaTauri. Le Japonais compte bien rectifier le tir en 2022.

La saison 2022 n'a pas encore commencé que Pierre Gasly se fait interpeller en coulisses, qui plus est par son coéquipier d'AlphaTauri Yuki Tsunoda. Ce dernier a réalisé une première année mitigée en Formule 1, marquée par une décevante 14e place au classement général et 32 points. Dans le même temps, Pierre Gasly a réussi à accrocher la 9e position du championnat du monde avec 110 points. Ainsi, Yuki Tsudona espère faire mieux que le Français dès 2022.

« Je peux battre Pierre »