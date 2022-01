Formule 1

Formule 1 : Gasly reçoit un message très fort pour 2022 !

Publié le 6 janvier 2022 à 14h35 par A.M.

Auteur d'une très belle saison en 2021, Pierre Gasly sera de nouveau présent en 2022 comme l'assure Franz Tost, le directeur de l’équipe AlphaTauri.

Après une saison 2021 très aboutie, Pierre Gasly sera suivi de près la saison prochaine. Il faut dire que l'effet de surprise ne fonctionnera plus puisque le Français est désormais très attendu et aura la lourde tâche de confirmer ce qu'il a laissé entrevoir jusque-là. Il le fera toujours au volant d'une AlphaTauri. Et Franz Tost, le patron de l'écurie italienne est très confiant pour Pierre Gasly.

«Une fois de plus, si notre voiture fonctionne, il sera là»