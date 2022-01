Formule 1

Formule 1 : George Russell annonce la couleur à Lewis Hamilton !

Publié le 5 janvier 2022 à 11h35 par A.M.

Avant la saison 2022, qu'il disputera au volant d'une Mercedes, George Russell annonce la couleur pour sa cohabitation avec Lewis Hamilton.

Après des débuts remarqués chez Williams avec quelques coups d'éclat, George Russell se finalement un pilote Mercedes à partir de cette saison. Le jeune britannique fera ainsi équipe avec son illustre compatriote Lewis Hamilton qui devra probablement se frotter à une concurrence plus féroce que celle de Valtteri Bottas qui a rejoint quant à lui l'écurie Alfa Romeo pour remplacer Kimi Räikkönen. Mas George Russell annonce toutefois sa volonté d'aider Lewis Hamilton à développer la prochaine monoplace de l'écurie allemande qui sera très différente des précédentes compte tenu du changement de réglementation

«Nous devrons nous aider l’un et l’autre»