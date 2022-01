Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Vettel sur le départ de Bottas de Mercedes !

Publié le 3 janvier 2022 à 14h35 par T.M.

Après 5 ans chez Mercedes, Valtteri Bottas va désormais piloter chez Alpha Romeo. Un nouveau départ sur lequel s’est prononcé Sebastian Vettel.

En 2022, Mercedes affichera un tout nouveau duo. S’il continue, alors que le flou entoure son avenir en Formule 1, Lewis Hamilton aura désormais pour coéquipier George Russell. Le Britannique vient ainsi remplacer Valtteri Bottas. Cela faisait maintenant 5 ans que le pilote finlandais jouait les coéquipiers de Lewis Hamilton chez Mercedes. Les choses vont donc désormais changer pour Bottas, qui va ainsi retrouver un peu de lumière du côté de chez Alpha Romeo.

« Je suis désolé qu’il doive quitter Mercedes »