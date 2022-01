Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher remercie Haas après sa première saison en F1 !

Publié le 3 janvier 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 3 janvier 2022 à 13h38

En 2021, Mick Schumacher a pu faire ses débuts en Formule 1 avec Haas. Et le pilote allemand a tenu à remercier son équipe pour l'aide qu'elle lui a fourni tout au long de la saison.

L’année 2021 a été l’occasion pour les fans de Formule 1 de voir un nouveau champion être couronné avec Max Verstappen qui a réussi à détrôner Lewis Hamilton. Mais elle a également été l’occasion pour eux d’assister aux débuts de la carrière de Mick Schumacher, fils du mythique septuple champion du monde, dans la discipline. Après avoir fait ses preuves en Formule 2, l’Allemand s’est engagé avec Haas. Ses résultats n’ont pas été spécialement brillants, lui qui a terminé à la 19e place du classement général. Cependant, son écurie l’a grandement aidé au cours de la saison et le pilote de 22 ans ne l’a pas oublié à l’approche de la saison 2022.

« Ils m’ont aidé à devenir un meilleur pilote dans l’ensemble et une meilleure personne »