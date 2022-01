Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Bottas sur sa rivalité avec Hamilton chez Mercedes !

Publié le 3 janvier 2022 à 9h35 par La rédaction

Alors que Valtteri Bottas a quitté Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo, le Finlandais a confié qu'il regrettait son échec dans la conquête d'un titre de champion du monde.

Après cinq saisons passées chez Mercedes, Valtteri Bottas va piloter pour Alfa Romeo à compter de la saison 2022. Malgré des performances satisfaisantes, la Finlandais n'a pas été conservé par Toto Wolff, ce dernier ayant choisi de lancer son protégé George Russell. Ainsi, Valtteri Bottas a fait le bilan de son passage au sein de l'écurie allemande. Le pilote de 32 ans ne cache pas être déçu de ne pas avoir réussi à battre Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde.

« Il a toujours eu le dessus »