Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Verstappen... L'énorme aveu de Rosberg sur la défaite d'Hamilton !

Publié le 1 janvier 2022 à 18h35 par La rédaction

Après un combat acharné, Lewis Hamilton s'est incliné face à Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Et sa défaite a également affecté Nico Rosberg, ancien pilote de Mercedes.

Durant cette année 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livré un duel intense pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes n’ont rien lâché, au point que tout a dû se jouer lors du dernier Grand Prix. À Abu Dhabi, le Britannique se dirigeait tout droit vers un huitième sacre. Mais après un scénario totalement renversant, Lewis Hamilton s’est incliné face au Néerlandais. Une défaite cuisante pour le pilote de Mercedes qui a également impacté d’anciens pilotes de l’écurie allemande comme Nico Rosberg.

« J’ai ressenti une douleur, une douleur incroyable »