Formule 1

Formule 1 : La grande sortie de Verstappen sur son avenir !

Publié le 31 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après avoir gagné son premier titre de champion du monde, Max Verstappen a évoqué la suite de sa carrière en Formule 1. Le Néerlandais assure désormais vouloir d'abord savourer la compétition.

À 24 ans, Max Verstappen a remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière. Au cours d'une année marquée par une énorme lutte avec Lewis Hamilton, le pilote de l'écurie Red Bull a arraché la victoire finale dans le dernier virage de l'ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, en dépassant son rival britannique. Désormais, c'est l'esprit léger que Max Verstappen compte aborder les saisons à venir.

« Tout ce qui arrive maintenant est un bonus »