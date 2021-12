Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Valtteri Bottas sur son duel avec Lewis Hamilton !

Publié le 30 décembre 2021 à 20h35 par A.M.

Durant cinq saisons, Valtteri Bottas s'est confronté à Lewis Hamilton. Pas une mince affaire comme le reconnaît le pilote finlandais.

Après le départ à la retraite de Nico Rosberg suite à son titre mondial, Valtteri Bottas a débarqué chez Mercedes pour remplacer l'Allemand. Après plusieurs saisons tendues, Mercedes voulait éviter une rivalité entre ses deux pilotes et le Finlandais a parfaitement assumé son statut de numéro 2 derrière l'intouchable Lewis Hamilton qui a martyrisé plus d'un coéquipier. Invité à commenter sa cohabitation avec le septuple Champion du monde, Valtteri Bottas rend hommage à Lewis Hamilton tout en reconnaissant que ce n'est pas facile se mesurer à un tel pilote..

«C’est assez délicat de se mesurer à Lewis»