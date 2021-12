Formule 1

Formule 1 : La grosse confession de Lando Norris sur la saison prochaine !

Publié le 30 décembre 2021 à 12h35 par Th.B.

Arrivé à la sixième place du classement général des pilotes pour la saison 2021, Lando Norris a estimé que le prochain exercice devrait remettre les compteurs à zéro au vu de la nouvelle réglementation sur les monoplaces est déjà un gros tournant de la saison.

Bien qu’il ne soit seulement âgé de 22 ans, Lando Norris va disputer sa quatrième saison en Formule 1 chez McLaren en 2022. L’Anglais a réalisé une saison à la hauteur des attentes de son écurie en rapportant 160 points pour quatre podiums. Cependant, avec les nouvelles réglementations sur les voitures pour la saison 2022 à venir, les cartes pourraient bien être entièrement redistribuées selon Norris. Pour le pilote de McLaren, tout le monde « partira dans l’inconnu ».

« Nous serons à égalité »