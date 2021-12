Formule 1

Formule 1 : Nouvelle récompense pour Verstappen qui bat encore Hamilton !

Publié le 28 décembre 2021 à 21h35 par A.M. mis à jour le 28 décembre 2021 à 21h38

Déjà élu meilleur pilote par les 10 patrons d'écuries, Max Verstappen a également obtenu ce titre honorifique auprès des autres pilotes.

Auteur d'une saison sensationnelle, Max Verstappen a réussi l'exploit de mettre fin à l'hégémonie de Mercedes, ce qui n'avait pas été fait depuis 2014. Le pilote Red Bull a ainsi décroché son premier titre mondial en dominant Lewis Hamilton. Et la performance du Néerlandais n'est pas passée inaperçue puisqu'il a été désigné meilleur pilote de la saison par les 10 patrons d'écuries. Chacun d'entre eux a voté en établissant un classement des 10 meilleurs pilotes de la saison avec le barème appliqué lors de chaque Grand Prix qui attribue 25 points au premier. Cette fois-ci, Max Verstappen a dominé Lewis Hamilton de 21 points. Lando Norris complété ce trio de tête.

Verstappen élu meilleur pilote par ses pairs

Et comme chaque année, les pilotes ont également été invités à faire leur classement. Et là encore Max Verstappen domine Lewis Hamilton et Lando Norris. Carlos Sainz est quatrième devant son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc. Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Williams), Esteban Ocon (Alpine) et Mick Schumacher (Haas) complètent ce top 10. Par conséquent, dans le paddock, Max Verstappen mérite largement son titre.