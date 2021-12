Formule 1

Formule 1 : Alpine envoie un message clair à Fernando Alonso pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2021 à 17h35 par A.M. mis à jour le 28 décembre 2021 à 18h11

Alors qu'Oscar Piastri, champion de Formule 2, a été nommé pilote de réserve chez Alpine, Marcin Budkowski indique que le pilote australien n'est pas en concurrence directe avec Fernando Alonso.

Les places coutent chères en Formule 1 et Alpine va probablement être confronté à un problème de taille. Et pour cause alors que Fernando Alonso et Esteban Ocon forment un duo très complémentaire et performant et sont engagés sur plusieurs saisons. Mais en parallèle, l'académie de l'écurie française forme des jeunes pilotes très talentueux à l'image d'Oscar Piastri qui vient de remporter le Championnat de Formule 2. Alpine lui a donc offert le poste de pilote réserve pour 2022. Un premier pas en F1 pour le pilote australien qui ne s'en contentera toutefois pas à l'avenir. En 2023, Oscar Piastri pourrait prétendre à l'un des deux baquets chez Alpine et Fernando Alonso, qui aura alors 42 ans, sera logiquement plus en danger qu'Esteban Ocon. Mais Marcin Budkowski assure que les deux pilotes qui ont 20 ans d'écart ne sont pas en concurrence.

Alonso et Piastri ne sont pas en concurrence