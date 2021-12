Formule 1

Formule 1 : Alonso, Alpine… Esteban Ocon annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 27 décembre 2021 à 20h35 par B.C.

Satisfait de la saison qui vient de s’achever, Esteban Ocon estime qu’Alpine peut s’améliorer en 2022.

Esteban Ocon est satisfait de son année 2021. Avec Alpine, le Français a réalisé une saison satisfaisante, avec une victoire remarquée en Hongrie au mois d’août dernier. Alors que l’heure est désormais au bilan, Esteban Ocon a donc de quoi être heureux sur le plan individuel mais également collectif, puisque son écurie Alpine s’est hissée à la cinquième place du classement des constructeurs. Et désormais, le pilote tricolore ambitionne de faire mieux en 2022 aux côtés de son coéquipier Fernando Alonso.

« Nous serons dangereux en 2022 »