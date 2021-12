Formule 1

Formule 1 : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 27 décembre 2021 à 14h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton est soumis à de nombreuses rumeurs, Stoffel Vandoorne, pilote de réserve de l’écurie Mercedes F1, pense que le septuple Champion du monde va revenir plus fort que jamais.

Quelques jours après le dénouement d'une saison exceptionnelle, tous les regards sont tournés vers Lewis Hamilton. Visiblement toujours très marqué par la perte de son titre face à Max Verstappen lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, le Britannique envisagerait de prendre sa retraite. Les rumeurs s'intensifient et Toto Wolff n'a rien fait pour rassurer les fans du septuple Champion du monde. « Le silence est là, bien sûr, parce qu'il manque tout simplement de mots. […] Lewis était au bureau avec moi et toutes les autres personnes impliquées, et nous avons été en contact constant ces derniers jours », assurait le patron de Mercedes. Mais Stoffel Vandoorne, qui a pu suivre Lewis Hamilton toute la saison grâce à son statut de pilot réserve de Mercedes, se montre à l'inverse bien plus rassurant.

«Il a toujours tellement envie de se dépasser»