Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Red Bull... L'annonce fracassante de Gasly pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2021 à 13h35 par A.M.

Brillant au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly ne cache pas ses ambitions pour son avenir, à commencer par celle de faire son retour chez Red Bull dès 2023.

Issu de la filière Red Bull, Pierre Gasly a rapidement impressionné chez Toro Rosso, au point de convaincre l'écurie autrichienne de miser sur lui. Par conséquent, en 2019, le Français se retrouve propulsé dans le second baquet de Red Bull où il fait équipe avec Max Verstappen. Mais rien ne se passe comme prévu. En effet, après seulement 12 courses Pierre Gasly est relégué chez Toro Rosso avec une quatrième place comme meilleur résultat chez Red Bull. Mais alors que le pilote tricolore aurait pu très mal vivre ce déclassement, il a au contraire parfaitement réagi en terminant la saison 2019 en boulet de canon, résistant même à Lewis Hamilton pour signer son premier podium au Brésil. En 2020, l'écurie italienne change de nom et devient AlphaTauri, mais Pierre Gasly ne baisse pas de rythme et décroche même sa première victoire à Monza, avant de réaliser une brillante saison cette année conclue par un nouveau podium, à Bakou, ainsi qu'une neuvième place au classement finale. Par conséquent, Pierre Gasly ne cache pas ses ambitions pour son avenir. Il souhaite revenir chez Red Bull, mais ce ne sera pas pour 2022 puisque Max Verstappen et Sergio Pérez ont été confirmés.

Gasly de retour chez Red Bull en 2023 ?