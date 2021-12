Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull sur l’avenir d’Hamilton !

Depuis sa défaite à Abu Dhabi, Lewis Hamilton se terre dans le silence et cela commence à inquiéter les dirigeants de Mercedes. Cependant, Red Bull est venu rassurer l'écurie allemande sur l'avenir du Britannique en Formule 1.

Le dernier Grand Prix de la saison 2021 a été la scène d’un scénario totalement renversant. Alors que Lewis Hamilton semblait filer vers une victoire et un huitième titre mondial, Max Verstappen a refait son retard grâce à l’accident de Nicholas Latifi et l’apparition de la voiture de sécurité. Lors du dernier tour, le pilote de Red Bull a pris l’avantage et a finalement été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Après cette lourde défaite, Lewis Hamilton a adopté la stratégie du silence radio et cela commence à inquiéter au sein de chez Mercedes, craignant que le Britannique ne quitte le monde la Formule 1 définitivement. Néanmoins, Helmut Marko s’est montré assez rassurant.

« Vous avez vu son niveau cette saison ? On a vu le meilleur de Lewis »