Formule 1

Formule 1 : Quand Red Bull compare Max Verstappen à une légende !

Publié le 25 décembre 2021 à 21h35 par H.G.

Alors qu’il a réalisé une excellente saison 2021, Max Verstappen a reçu les louanges d’Helmut Marko, consultant de Red Bull pour le sport automobile.

Cette saison réalisée par Max Verstappen restera dans les mémoires. En effet, le pilote néerlandais de Red Bull a remporté son premier championnat du monde dans le 58e et dernier tour de l’ultime Grand Prix de l’année à Abu Dhabi, empêchant ainsi Lewis Hamilton de glaner son huitième sacre mondial. Ce faisant, Max Verstappen a naturellement séduit de nombreux observateurs de la Formule 1, et ce d’autant plus que cette victoire est la matérialisation de sa progression constante depuis des années. Et de son côté, Helmut Marko n’a pas caché son admiration pour le Néerlandais, au point d’effectuer une comparaison avec Ayrton Senna dans un domaine bien précis.

« Sur un tour rapide, il me rappelle Senna »