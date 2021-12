Formule 1

Formule 1 : Cette révélation sur les grands débuts de Verstappen chez Red Bull !

Publié le 24 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Si Max Verstappen a débuté en Formule 1 avec Toro Rosso, il a rapidement rejoint ensuite Red Bull. Un peu trop tôt toutefois aux yeux du Néerlandais ?

Sacré champion du monde en 2021, Max Verstappen fait donc aujourd’hui les beaux jours de Red Bull. Une histoire qui a officiellement commencé en mai 2016, lors du Grand Prix d’Espagne. Alors que le Néerlandais poursuivait encore son apprentissage chez Toro Rosso, il a été décidé qu’il remplacerait Daniil Kvyat chez Red Bull au beau milieu de la saison. Un choix fort de la part de son écurie, qui n’a pas hésité à lancer Verstappen, qui manquait encore d’expérience. Helmut Marko est d’ailleurs revenu sur cette décision, livrant une anecdote à ce sujet.

« Max pensait que c'était une pure absurdité »