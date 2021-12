Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen fait déjà une grande annonce pour 2022 !

Publié le 21 décembre 2021 à 16h35 par T.M.

A peine la saison 2021 terminée, Max Verstappen s’est déjà projeté sur 2022 affichant une grande ambition pour le prochain exercice.

A 24 ans, Max Verstappen vient de remporter son premier titre de champion de Formule 1. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a impressionné tout au long de la saison, réussissant à faire tomber Lewis Hamilton, qui était en quête de sa huitième couronne. Désormais, Verstappen va vouloir confirmer dès 2022 et pourquoi pas aller chercher un nouveau titre. Et le pilote Red Bull ne manque déjà pas d’ambitions pour la prochaine saison, durant laquelle il portera d’ailleurs le numéro 1 sur la grille de départ.

« Quand la première course arrivera, j’aimerais la gagner »