Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Charles Leclerc sur Max Verstappen !

Publié le 20 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Charles Leclerc est revenu sur sa relation, parfois difficile, avec Max Verstappen, le nouveau champion du monde de Formule 1.

Au terme d’une course folle, Max Verstappen pouvait lever les mains sous le ciel étoilé d’Abu Dhabi. En retrait tout au long de la course, le pilote néerlandais a attendu la fin de l’intervention de la safety car pour porter son attaque sur Lewis Hamilton lors du dernier tour. Champion du monde de Formule 1, Verstappen a reçu les louanges de nombreux pilotes, et notamment de Charles Leclerc, issu de la même génération. Pourtant, la relation entre les deux n’a pas toujours été cordiale..

« Max et moi, on ne pouvait pas se blairer »